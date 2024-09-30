Суд відправив під варту колишнього вчителя з Харкова, підозрюваного у розбещенні неповнолітніх хлопчиків

До звільнення зі школи, чоловік 10 років працював учителем.

Джерело фото: прокуратура Харківщини

Судили колишнього вчителя фізкультури з Харкова, підозрюваного у розбещенні та зґвалтуванні неповнолітніх хлопчиків. Підозрюваному призначили запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою до 26 листопада без визначення розміру застави. Про це повідомила прокуратура Харківщини.

За даними слідства, у період з 2018 року по 2021 рік в декількох навчальних закладах Харкова вже колишній вчитель фізкультури розбещував дітей та зґвалтував одну дитину — потерпілими стали троє хлопчиків віком 11, 12 та 13 років.

Про злочин стало відомо від одного із потерпілих, який виїхав за кордон та там повідомив у відповідні органи. Слідчі встановили особу фігуранта — ним виявився 55-річний, одружений, раніше не судимий чоловік, який понад 10 років працював учителем. Після звільнення зі школи він переїхав жити до чоловічого монастиря в Тернопільській області.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.