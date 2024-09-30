Суд отправил под стражу бывшего учителя Харькова, подозреваемого в развращении несовершеннолетних мальчиков

До увольнения из школы, мужчина 10 лет работал учителем.

Источник фото: прокуратура Харьковской области

Судили бывшего учителя физкультуры из Харькова, подозреваемого в развращении и изнасиловании несовершеннолетних мальчиков. Подозреваемому назначили меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей до 26 ноября без определения размера залога. Об этом сообщила прокуратура Харьковской области.

По данным следствия, в период с 2018 года по 2021 год в нескольких учебных заведениях Харькова уже бывший учитель физкультуры развращал детей и изнасиловал одного ребенка - пострадавшими стали трое мальчиков в возрасте 11, 12 и 13 лет.

О преступлении стало известно от одного из потерпевших, который выехал за границу и там сообщил в соответствующие органы. Следователи установили личность фигуранта - им оказался 55-летний, женатый, ранее не судимый мужчина, который более 10 лет работал учителем. После увольнения из школы он переехал жить в мужской монастырь в Тернопольской области.

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