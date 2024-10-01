В Киеве будут судить мужчину, который год запугивал и унижал сестру

Мужчина в течение последнего года преднамеренно систематически словесно обижал нецензурными словами свою сестру, запугивал, унижал и угрожал ей ножом.

В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 43-летнего мужчины в систематическом совершении психологического насилия в отношении 50-летней сестры.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, по ходатайству прокуроров суд применил к нему исключительную меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Установлено, что мужчина в течение последнего года преднамеренно систематически словесно обижал нецензурными словами свою сестру, запугивал, унижал и угрожал ей ножом.

В августе его уже осудили за совершение домашнего насилия над сестрой и назначили в виде пробационного надзора сроком на 3 года.

«Впрочем, после полученного приговора обидчик своего поведения и отношения к сестре не изменил, продолжая совершать домашнее насилие. До этого мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности за совершение домашнего насилия», - сообщили в прокуратуре.

Злоумышленнику грозит наказание в виде 2 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.