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Ушел из жизни актер Джон Эштон, звезда фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз»

14:44, 30 сентября 2024
За свою 50-летнюю карьеру Джон Эштон снялся в более чем 200 фильмах и сериалах.
Ушел из жизни актер Джон Эштон, звезда фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз»
Источник фото: antikor
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Американский актер Джон Эштон, известный по роли детектива Джона Таггарта в культовом фильме «Полицейский из Беверли-Хиллз», ушел из жизни на 76-м году. Об этом сообщает издание TMZ.

Причиной смерти актера стал рак, с которым он боролся в последние годы. «Джон оставил после себя наследие любви, преданности и служения. Память о нем навсегда будет храниться его женой, детьми, внуками, а также его братом, сестрами, его большой семьей и всеми, кто любил его. Влияние Джона на мир будут помнить и отмечать будущие поколения», - отметил представитель актера.

Джон Эштон дебютировал в кино в 26 лет и за свою 50-летнюю карьеру успел сняться в более 200 фильмах и сериалах. Кроме «Полицейского из Беверли-Хиллз», он также запомнился ролью отца Эрика Штольца в комедийной драме «Что-то невероятное» и соперника охотника за головами в фильме «Успеть до полуночи». Его вклад в мир кино оставит след в памяти многих поколений.

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