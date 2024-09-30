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За принудительную паспортизацию рф в оккупации ответственности не будет — Минюст

13:32, 30 сентября 2024
Получение российского паспорта под давлением или из-за угроз репрессий не является добровольным решением, отметили в Министерстве юстиции.
За принудительную паспортизацию рф в оккупации ответственности не будет — Минюст
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Министерство юстиции утверждает, что украинцы, получившие российские паспорта на временно захваченных территориях, не будут привлечены к ответственности.

"Ситуации, когда лицо лишается возможности выбора — практика, нередко применяемая российскими оккупационными властями для влияния на поведение человека, чтобы последняя действовала не по собственному желанию, а под давлением обстоятельств из-за страха репрессий или установления противоправных ограничений", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что одним из примеров, когда человека на ТОТ лишают права выбора, является принудительная паспортизация. Поэтому украинцы, получившие паспорта рф во избежание жестокого обращения, не будут привлечены к ответственности. 

"Статья 40 Уголовного кодекса Украины, при наличии доказательств применения психического принуждения, обеспечивает им полную правовую защиту в судебном порядке", - подчеркивают в Минюсте.

В ведомстве напомнили, что принудительная паспортизация рф на временно оккупированных территориях незаконна и ее не признают в Украине и мире. Такие действия оккупантов противоречат принципам и нормам международного права и являются нарушением Женевской конвенции.

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