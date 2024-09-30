Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

В «Слуге народа» объяснили причины принятия ЦИК постановления о возобновлении работы Государственного реестра избирателей

13:14, 30 сентября 2024
Это техническое решение, направленное на актуализацию реестра избирателей – заместитель председателя Комитета Алина Загоруйко.
В «Слуге народа» объяснили причины принятия ЦИК постановления о возобновлении работы Государственного реестра избирателей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, член фракции «Слуга народа» Алина Загоруйко объяснила причины, с которыми связано принятие Центральной избирательной комиссией постановления о возобновлении функционирования Государственного реестра избирателей в части учета избирательных участков, которые существуют на постоянной основе.

«Вижу, что одной из причин (но не единственной) новой волны слухов о начале избирательной кампании стало сообщение ЦИК о возобновлении функционирования ГРИ (внимание!) в части учета избирательных участков, существующих на постоянной основе.

Невольно вспоминаю второго Президента и его: «Это же было уже!»

Почти год назад, когда ЦИК возобновил периодическое обновление сведений Реестра также начали говорили о подготовке к выборам. Напомню, такое Постановление было принято 22 декабря 2023 года.

Попробую объяснить, что происходит сейчас.

В Государственном реестре избирателей содержится информация о избирателях, что очевидно. Также там содержится информация о всех избирательных участках, к которым относятся эти избиратели. Очевидно, что участки расположены в какой-то общине, на какой-то улице и имеют адрес. Все это также отображается в Реестре.

Почему необходимо принятое постановление?

Ибо такое требование законодательства – периодически обновлять данные. Вместе с тем, это техническое решение, направленное на актуализацию реестра избирателей.

Мы имеем значительное количество переименованных общин и улиц. Эти изменения должны быть отображены в Реестре.

У нас более трети избирателей, которые изменили свой избирательный адрес, а это напрямую будет влиять на количество избирательных участков по общинам.

Мы имеем почти 87 тысяч новых жилых домов, которым присвоены адреса, однако они не отнесены ни к одному избирательному участку. А жители этих домов должны где-то в будущем голосовать.

И представьте, у нас почти 8 тысяч разрушенных или поврежденных избирательных участков!

У нас больше нет городов областного/районного значения и поселков городского типа, и это также необходимо актуализировать.

В целом нужно актуализировать информацию почти относительно половины избирательных участков в Украине.

С другой стороны, ЦИК должен предоставлять определенную информацию по требованию других государственных органов для целей, определенных законом. Очевидно, что такая информация должна быть актуальна.

Поэтому это делать нужно сейчас, а не ждать момента, когда прекратится военное положение.

В заключение открою тайну… Это не последнее такое Постановление, потому что процессы в государстве и война не статические.

Поэтому призываю не делать поспешных выводов, подробнее ознакомиться с системой функционирования ГРИ, объема информации, которая в нем находится и сроков его восстановления. Воспринимайте такие сообщения как будничную работу профильного органа, а не новость с подтекстом» - отметила Алина Загоруйко.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Центральная избирательная комиссия приняла решение о возобновлении функционирования ИКС «Государственный реестр избирателей» в части учета избирательных участков, существующих на постоянной основе.

Также напомним, что для формирования базы данных Реестра призывников, военнообязанных и резервистов ЦИК представляет путем электронного взаимодействия Минобороны сведения, предусмотренные статьей 7 этого Закона (т.е. широкий набор персональных данных), по отношению ко всем гражданам Украины, которые подлежат взятию на военный учет (приписке к призывным участкам) в соответствии со статьей 14 Закона «О воинской обязанности и военной службе» в возрасте до 60 лет.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В «Слуге народа» объяснили причины принятия ЦИК постановления о возобновлении работы Государственного реестра избирателей

Это техническое решение, направленное на актуализацию реестра избирателей – заместитель председателя Комитета Алина Загоруйко.

Высший антикоррупционный суд закупит квартиры для новых судей общей стоимостью 60 млн гривен

На закупку служебного жилья могут направить деньги от взысканных залогов.

Кабмин поручил сверить данные Демографического реестра с данными реестра налогоплательщиков

Правительство внесло изменения по проведению верификации некоторых реестровых данных физлиц.

При вручении повесток ТЦК должны будут вести непрерывную запись на бодикамеру – утверждена инструкция

Видеозапись ведется непрерывно до завершения выполнения мероприятий по оповещению и проверке военно-учетных документов – что предусматривает новая инструкция Минобороны.

ТЦК начнут применять видеорегистраторы для фиксации своих действий – суд или адвокат сможет получить копию записи

Минобороны утвердило инструкцию по применению ТЦК приборов фото- и видеофиксации, согласно которой с целью защиты достоинства и чести личного состава ТЦК записи могут передавать также и журналистам.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Луспеник
    Дмитро Луспеник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, секретар Пленуму Верховного Суду
  • Олег Кравців
    Олег Кравців
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Калініченко
    Любов Калініченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Тетяна Гребенюк
    Тетяна Гребенюк
    член Ради суддів України, суддя Господарського суду Харківської області
  • Лариса Житняк
    Лариса Житняк
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду