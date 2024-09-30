В «Слуге народа» объяснили причины принятия ЦИК постановления о возобновлении работы Государственного реестра избирателей

Это техническое решение, направленное на актуализацию реестра избирателей – заместитель председателя Комитета Алина Загоруйко.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, член фракции «Слуга народа» Алина Загоруйко объяснила причины, с которыми связано принятие Центральной избирательной комиссией постановления о возобновлении функционирования Государственного реестра избирателей в части учета избирательных участков, которые существуют на постоянной основе.

«Вижу, что одной из причин (но не единственной) новой волны слухов о начале избирательной кампании стало сообщение ЦИК о возобновлении функционирования ГРИ (внимание!) в части учета избирательных участков, существующих на постоянной основе.

Невольно вспоминаю второго Президента и его: «Это же было уже!»

Почти год назад, когда ЦИК возобновил периодическое обновление сведений Реестра также начали говорили о подготовке к выборам. Напомню, такое Постановление было принято 22 декабря 2023 года.

Попробую объяснить, что происходит сейчас.

В Государственном реестре избирателей содержится информация о избирателях, что очевидно. Также там содержится информация о всех избирательных участках, к которым относятся эти избиратели. Очевидно, что участки расположены в какой-то общине, на какой-то улице и имеют адрес. Все это также отображается в Реестре.

Почему необходимо принятое постановление?

Ибо такое требование законодательства – периодически обновлять данные. Вместе с тем, это техническое решение, направленное на актуализацию реестра избирателей.

Мы имеем значительное количество переименованных общин и улиц. Эти изменения должны быть отображены в Реестре.

У нас более трети избирателей, которые изменили свой избирательный адрес, а это напрямую будет влиять на количество избирательных участков по общинам.

Мы имеем почти 87 тысяч новых жилых домов, которым присвоены адреса, однако они не отнесены ни к одному избирательному участку. А жители этих домов должны где-то в будущем голосовать.

И представьте, у нас почти 8 тысяч разрушенных или поврежденных избирательных участков!

У нас больше нет городов областного/районного значения и поселков городского типа, и это также необходимо актуализировать.

В целом нужно актуализировать информацию почти относительно половины избирательных участков в Украине.

С другой стороны, ЦИК должен предоставлять определенную информацию по требованию других государственных органов для целей, определенных законом. Очевидно, что такая информация должна быть актуальна.

Поэтому это делать нужно сейчас, а не ждать момента, когда прекратится военное положение.

В заключение открою тайну… Это не последнее такое Постановление, потому что процессы в государстве и война не статические.

Поэтому призываю не делать поспешных выводов, подробнее ознакомиться с системой функционирования ГРИ, объема информации, которая в нем находится и сроков его восстановления. Воспринимайте такие сообщения как будничную работу профильного органа, а не новость с подтекстом» - отметила Алина Загоруйко.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Центральная избирательная комиссия приняла решение о возобновлении функционирования ИКС «Государственный реестр избирателей» в части учета избирательных участков, существующих на постоянной основе.

Также напомним, что для формирования базы данных Реестра призывников, военнообязанных и резервистов ЦИК представляет путем электронного взаимодействия Минобороны сведения, предусмотренные статьей 7 этого Закона (т.е. широкий набор персональных данных), по отношению ко всем гражданам Украины, которые подлежат взятию на военный учет (приписке к призывным участкам) в соответствии со статьей 14 Закона «О воинской обязанности и военной службе» в возрасте до 60 лет.

Автор: Наталья Мамченко

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