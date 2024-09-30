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У «Слузі народу» пояснили причини прийняття ЦВК постанови щодо відновлення роботи Державного реєстру виборців

13:14, 30 вересня 2024
Це технічне рішення, яке спрямоване на актуалізацію реєстру виборців – заступник голови Комітету Аліна Загоруйко.
У «Слузі народу» пояснили причини прийняття ЦВК постанови щодо відновлення роботи Державного реєстру виборців
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Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, член фракції «Слуга народу» Аліна Загоруйко пояснила причини, з якими пов’язане прийняття Центральною виборчою комісією постанови про відновлення функціонування Державного реєстру виборців у частині обліку виборчих дільниць, які існують на постійній основі.

«Бачу, що однією із причин (але не єдиною) нової хвилі чуток про початок виборчої кампанії стало повідомлення ЦВК про відновлення функціонування ДРВ (увага!) у частині обліку виборчих дільниць, які існують на постійній основі.

Мимоволі згадую другого Президента з його: «Це ж було вже!»

Майже рік назад, коли ЦВК відновила періодичне поновлення відомостей Реєстру також почали говорили про підготовку до виборів. Нагадаю, таку Постанову ухвалили 22 грудня 2023 року.

Спробую пояснити, що ж відбувається зараз.

В Державному реєстрі виборців міститься інформація про виборців, що є очевидним. Також там міститься інформація про всі виборчі дільниці, до яких належать ці виборці. Очевидно, що дільниці розташовані в якійсь громаді, на якійсь вулиці і мають адресу. Все це також відображається в Реєстрі.

Чому необхідна ухвалена Постанова?

Бо така вимога законодавства – періодично поновлювати дані. Разом з тим, це технічне рішення, яке спрямоване на актуалізацію реєстру виборців.

Ми маємо значну кількість перейменувать громад і вулиць. Ці зміни необхідно відобразити в Реєстрі.

Ми маємо більше третини виборців, які змінили свою виборчу адресу, а це напряму впливатиме на кількість виборчих дільниць по громадах.

Ми маємо майже 87 тисяч нових житлових будинків, яким присвоєні адреси, проте їх не віднесено до жодної виборчої дільниці. А мешканці цих будинків мають десь в майбутньому голосувати.

І уявіть, ми маємо майже 8 тисяч зруйнованих або пошкоджених виборчих дільниць!

Ми більше не маємо міст обласного/районного значення та селищ міського типу, і це також необхідно актуалізувати.

Загалом, треба актуалізувати інформацію майже щодо половини виборчих дільниць в Україні.

З іншої сторони, ЦВК має надавати певну інформацію на вимогу інших державних органів для цілей визначених законом. Очевидно, що така інформація має бути актуальною.

Тому, це робити потрібно зараз, а не чекати моменту, коли припиниться воєнний стан.

Насамкінець відкрию таємницю… Це не остання така Постанова, тому що процеси в державі та війна не статичні.

Тож, закликаю не робити поспішних висновків, детальніше ознайомитись із системою функціонування ДРВ, об'єму інформації, яка в ньому знаходиться і строків його відновлення. Сприймайте такі повідомлення саме як буденну роботу профільного органу, а не новину з підтекстом» - зазначила Аліна Загоруйко.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Центральна виборча комісія ухвалила рішення про відновлення функціонування ІКС «Державний реєстр виборців» у частині обліку виборчих дільниць, які існують на постійній основі.

Також нагадаємо, що для формування бази даних Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів ЦВК подає шляхом електронної взаємодії Міноборони відомості, передбачені статтею 7 цього Закону (тобто, широкий набір персональних даних), стосовно усіх громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік (приписці до призовних дільниць) відповідно до статті 14 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», віком до 60 років.

Автор: Наталя Мамченко

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У «Слузі народу» пояснили причини прийняття ЦВК постанови щодо відновлення роботи Державного реєстру виборців

Це технічне рішення, яке спрямоване на актуалізацію реєстру виборців – заступник голови Комітету Аліна Загоруйко.

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