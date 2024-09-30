Уряд скасував заборону на кондиціонери у держустановах та освітлення вулиць

Кабмін скасував рекомендації щодо обмеження використання кондиціонерів і зовнішнього освітлення для держустанов та органів місцевого самоврядування.

Фото: КМУ

Кабінет Міністрів скасував рекомендацію органам державної влади та державним підприємствам припинити використання кондиціонерів, а також зовнішнього освітлення будівель і прилеглих територій. Про це йдеться в урядовому розпорядженні № 910-р "Про внесення змін до розпорядження КМУ від 7 червня 2024 р. № 510" від 26 вересня.

Згідно з документом, кінцева дата цих рекомендацій перенесена з 31 грудня на 30 вересня.

Крім того, уряд скасував рекомендацію органам місцевого самоврядування обмежити освітлення вулиць і парків.

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