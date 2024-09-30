Правительство отменило запрет на кондиционеры в госучреждениях и освещение улиц

Кабмин отменил рекомендации по ограничению использования кондиционеров и наружного освещения для госучреждений и органов местного самоуправления.

Кабинет Министров отменил рекомендацию органам государственной власти и государственным предприятиям прекратить использование кондиционеров, а также наружное освещение зданий и близлежащих территорий. Об этом говорится в правительственном распоряжении №910-р "О внесении изменений в распоряжение КМУ от 7 июня 2024 г. №510" от 26 сентября.

Согласно документу, конечная дата этих рекомендаций перенесена с 31 декабря на 30 сентября.

Кроме того, правительство отменило рекомендацию органам местного самоуправления ограничить освещение улиц и парков.

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