За примусову паспортизацію рф в окупації відповідальності не буде — Мін’юст

Отримання російського паспорта під тиском або через загрозу репресій не є добровільним рішенням, зазначили у Міністерстві юстиції.

Міністерство юстиції стверджує, що українці, які отримали російські паспорти на тимчасово захоплених територіях, не будуть притягнуті до відповідальності.

"Ситуації, коли особа позбавляється можливості вибору — практика, яка нерідко застосовується російською окупаційною владою задля впливу на поведінку людини, щоб остання діяла не за власним бажанням, а під тиском обставин через страх репресій або встановлення протиправних обмежень", - повідомили у відомстві.

Зазначається, що одним із прикладів, коли людину на ТОТ позбавляють права вибору, є примусова паспортизація. Тому українці, які отримали паспорти РФ для уникнення жорстокого поводження, не нестимуть відповідальності.

"Стаття 40 Кримінального кодексу України, за умови наявності доказів застосування психічного примусу, забезпечує їм повний правовий захист у судовому порядку", - підкреслюють у Мінʼюсті.

У відомстві нагадали, що примусова паспортизація рф на тимчасово окупованих територіях незаконна і її не визнають в Україні та світі. Такі дії окупантів суперечать принципам і нормам міжнародного права і є порушенням Женевської конвенції.

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