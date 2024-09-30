Пішов з життя актор Джон Ештон, зірка фільму «Поліцейський із Беверлі-Гіллз»

За свою 50-річну кар'єру Джон Ештон знявся в понад 200 фільмах та серіалах.

Джерело фото: antikor

Американський актор Джон Ештон, відомий за роллю детектива Джона Таггарта у культовому фільмі «Поліцейський із Беверлі-Гіллз», пішов з життя на 76-му році. Про це повідомляє видання TMZ.

Причиною смерті актора став рак, з яким він боровся в останні роки. «Джон залишив після себе спадщину любові, відданості та служіння. Пам'ять про нього назавжди буде зберігатися його дружиною, дітьми, онуками, а також його братом, сестрами, його великою родиною та всіма, хто любив його. Вплив Джона на світ пам'ятатимуть і відзначатимуть майбутні покоління», — зазначив представник актора.

Джон Ештон дебютував у кіно у 26 років і за свою 50-річну кар'єру встиг знятися в понад 200 фільмах та серіалах. Окрім «Поліцейського із Беверлі-Гіллз», він також запам'ятався роллю батька Еріка Штольца у комедійній драмі «Щось неймовірне» та суперника мисливця за головами у фільмі «Встигнути до опівночі». Його внесок у світ кіно залишить слід у пам'яті багатьох поколінь.

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