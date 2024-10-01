У Києві судитимуть чоловіка, який рік залякував та принижував сестру

Чоловік протягом останнього року умисно систематично словесно ображав нецензурними словами свою сестру, залякував, принижував та погрожував їй ножем.

У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо 43-річного чоловіка у систематичному вчиненні психологічного насильства щодо 50-річної сестри.

Як повідомила Київська міська прокуратура, за клопотанням прокурорів суд застосував до нього винятковий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці.

Встановлено, що чоловік протягом останнього року умисно систематично словесно ображав нецензурними словами свою сестру, залякував, принижував та погрожував їй ножем.

У серпні його вже засудили за вчинення домашнього насильства над сестрою та призначили покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на 3 роки.

«Втім, після отриманого вироку кривдник своєї поведінки та ставлення до сестри не змінив, продовжуючи вчиняти домашнє насильство. До цього чоловіка неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства», - повідомили у прокуратурі.

Зловмиснику загрожує покарання у виді 2 років позбавлення волі.

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