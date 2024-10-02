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В США чоловік розбив гітару з автографом Тейлор Свіфт, куплену за 4000 доларів, бо співачка підтримала Камалу Гарріс — відео

20:15, 2 жовтня 2024
Гітара була розтрощена молотком, який чоловіку вручив аукціоніст.
В США чоловік розбив гітару з автографом Тейлор Свіфт, куплену за 4000 доларів, бо співачка підтримала Камалу Гарріс — відео
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У американському штаті Техас чоловік придбав на аукціоні гітару, як він думав, підписала відома співачка Тейлор Свіфт, щоб потім розтрощити музичний інструмент. Про це повідомляє NBC News.

Зазначається, що на благодійному вечорі Ellis County WildGame Dinner відбувся аукціон, серед лотів була гітара, яка, за повідомленнями низки ЗМІ, мала автограф Тейлор Свіфт.

Музичний інструмент за $4 тис. придбав 67-річний Гарі Естес.

Коли чоловік вийшов на сцену, щоб забрати гітару, ведучий аукціону передав йому також молоток. Естес просто на сцені почав трощити інструмент.

Представник заходу, який проводив аукціон, Крейг Меєр уточнив, що це був очевидний політичний жест.

«Тейлор Свіфт стала політичним символом, і це було щось на зразок легкого натяку на її політичні висловлювання та на те, що знаменитості використовують свій авторитет для впливу на політику», - пояснив Меєр.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», співачка Тейлор Свіфт публічно підтримала президентську кампанію кандидатки від демократів Камали Гарріс.

Водночас Естес наголосив, що не мав злого умислу, а також не має нічого проти Свіфт.

«Це був просто жарт на аукціоні, який ми проводили для збору грошей на допомогу дітям. І все. Це був просто жарт, який вони придумали на сцені, а ми його просто втілили», - сказав чоловік.

Проте, як повідомило Variety джерело, наближене до компанії з продажу товарів Свіфт, ця гітара не мала автографа співачки й не була сертифікованою офіційною гітарою, яку використовувала попзірка. Ellis County WildGame Dinner, яка проводила аукціон, надала гітару разом із вставкою з підписаним диском, але сама гітара не була підписана Свіфт.

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