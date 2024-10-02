У Печерському районі Києва сталася стрілянина — подробиці, фото

Між чоловіком та перехожими виник конфлікт, який закінчився стріляниною.

Фото: поліція

У Печерському районі Києва стався конфлікт, під час якого чоловік здійснив постріл у повітря з травматичної зброї. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Попередньо встановлено, біля Палацу Україна між чоловіком та перехожими виник конфлікт, під час якого він дістав пристрій травматичної дії та здійснив постріл у повітря. Обійшлося без постраждалих.

Стрілка затримали, наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини події.

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