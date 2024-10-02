Toyota інвестує $500 млн у повітряні таксі

Toyota інвестує додаткові $500 мільйонів у виробника повітряних таксі Joby Aviation.

Джерело фото: Bloomberg

Компанія Toyota Motor збільшує свої інвестиції в виробника повітряних таксі Joby Aviation на $500 мільйонів, підтримуючи плани щодо комерційного виробництва. Про це повідомляє Bloomberg.

Загальний обсяг інвестицій Toyota в Joby тепер становить $894 мільйонів. Японський автовиробник, який розпочав фінансування компанії у 2020 році, оголосив, що додаткові кошти будуть надані у два етапи: перший транш буде виплачений до кінця цього року, а другий — у 2025 році.

«З цими додатковими інвестиціями ми раді бачити, як Joby сертифікує свої літальні апарати та переходить до комерційного виробництва», — зазначив Тецуо Огава, керівник американського підрозділу Toyota.

На фоні новини акції Joby підскочили на 28% на передринкових торгах у середу.

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