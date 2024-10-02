Toyota инвестирует $500 млн в воздушные такси

Toyota инвестирует дополнительные $500 миллионов в производителя воздушных такси Joby Aviation.

Источник фото: Bloomberg

Компания Toyota Motor увеличивает свои инвестиции в производителя воздушных такси Joby Aviation на $500 миллионов, поддерживая планы по коммерческому производству. Об этом сообщает Bloomberg.

Общий объем инвестиций Toyota в Joby теперь составляет $894 миллионов. Японский автопроизводитель, который начал финансирование компании в 2020 году, объявил, что дополнительные средства будут предоставлены в два этапа: первый транш будет выплачен до конца этого года, а второй - в 2025 году.

«С этими дополнительными инвестициями мы рады видеть, как Joby сертифицирует свои летательные аппараты и переходит к коммерческому производству», - отметил Тецуо Огава, руководитель американского подразделения Toyota.

На фоне новости акции Joby подскочили на 28% на предрыночных торгах в среду.

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