В Печерском районе Киева произошла стрельба — подробности, фото

Между мужчиной и прохожими возник конфликт, закончившийся стрельбой.

В Печерском районе Киева произошел конфликт, во время которого мужчина произвел выстрел в воздух из травматического оружия. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Предварительно установлено, что возле Дворца Украина между мужчиной и прохожими возник конфликт, во время которого тот получил устройство травматического действия и сделал выстрел в воздух. Обошлось без пострадавших.

Стрелка задержали, правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

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