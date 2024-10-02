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Запрет на банкротство во время войны — в Минюсте объяснили нюансы

21:45, 2 октября 2024
В Минюсте отметили, что для возбуждения дела о банкротстве необходимо учитывать наличие хозяйственных правоотношений между сторонами, причины задолженности должника перед кредитором, а также пребывание активов на территории, которая с 24 февраля 2022 года была включена в перечень территорий возможных боевых действий.
Запрет на банкротство во время войны — в Минюсте объяснили нюансы
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Южное межрегиональное управление Министерства юстиции напоминает, что 13 июля 2023 года Верховной Радой принят Закон Украины № 3249-ІХ «О внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства по применению процедур банкротства в период действия военного положения», которым раздел «Заключительные и переходные положения» Кодекс дополнен пунктом 1-6.

Этот пункт временно устанавливает запрет на открытие производства по делу о банкротстве во время действия военного положения и в течение шести месяцев после его завершения, если:

- Должник докажет, что он внесен в реестр исполнителей государственных контрактов и контракт в сфере обороны.

- Требования кредиторов не могут быть удовлетворены из-за вооруженной агрессии против Украины или из-за нахождения имущества должника в зоне боевых действий или на оккупированных территориях.

Закон вступил в силу 29 июля 2023 года, и его действие носит ретроспективный характер. Он распространяется на случаи, возникшие с 24 февраля 2022, поскольку именно военные обстоятельства определили потребность в такой норме. Запрет условен и временен, что подчиняется действующему процессуальному законодательству на момент соответствующих процессуальных действий.

Решение вопроса об открытии производства по делу о банкротстве должника требует учета наличия между сторонами хозяйственных правоотношений, в которых у должника образовалась задолженность перед кредитором, причины возникновения такой задолженности, а также нахождения активов, единого имущественного комплекса на территории, которая с 24 февраля 2022  года была включена в перечень территорий возможных боевых действий и отсутствие у предприятия должника имущества на территории Украины, подконтрольной органам государственной власти Украины.

Такое урегулирование призвано защитить должников, активы которых находятся в зонах боевых действий, и позволяет бизнесу сохранить устойчивость в условиях войны.

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