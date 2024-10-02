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Заборона на банкрутство під час війни — у Мін’юсті пояснили нюанси

21:45, 2 жовтня 2024
У​​ Мін’юсті зазначили, що для відкриття справи про банкрутство необхідно враховувати наявність господарських правовідносин між сторонами, причини заборгованості боржника перед кредитором, а також перебування активів на території, яка з 24 лютого 2022 року була включена до переліку територій можливих бойових дій.
Заборона на банкрутство під час війни — у Мін’юсті пояснили нюанси
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Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції нагадцє, що 13 липня 2023 року Верховною Радою ухвалено Закон України № 3249-ІХ «Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства щодо застосування процедур банкрутства у період дії воєнного стану», яким розділ «Прикінцеві та перехідні положення» Кодексу доповнено пунктом 1-6.

Цей пункт тимчасово встановлює заборону на відкриття провадження у справі про банкрутство під час дії воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення, якщо:

  1. Боржник доведе, що він внесений до реєстру виконавців державних контрактів і має контракт у сфері оборони.

  2. Вимоги кредиторів не можуть бути задоволені через збройну агресію проти України або через перебування майна боржника у зоні бойових дій чи на окупованих територіях.

Закон набрав чинності 29 липня 2023 року, і його дія має ретроспективний характер. Він поширюється на випадки, що виникли з 24 лютого 2022 року, оскільки саме воєнні обставини визначили потребу у такій нормі. Заборона є умовною і тимчасовою, що підпорядковується чинному процесуальному законодавству на момент відповідних процесуальних дій.

Розв'язання питання про відкриття провадження у справі про банкрутство боржника потребує врахування наявності між сторонами господарських правовідносин, у яких у боржника утворилась заборгованість перед кредитором, причини виникнення такої заборгованості, а також перебування активів, єдиного майнового комплексу на території, яка з 24 лютого 2022 року була включена до переліку територій можливих бойових дій, та відсутність у підприємства боржника майна на території України, підконтрольній органам державної влади України.

Таке врегулювання покликане захистити боржників, активи яких перебувають у зонах бойових дій, і дозволяє бізнесу зберегти стійкість в умовах війни. 

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