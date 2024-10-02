Эстония рассматривает возможность отправки военных в Украину

Эстония может отправить своих военных на запад Украины, – министр обороны страны.

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Правительство Эстонии обсуждает возможность отправки своих военных на запад Украины, хотя ранее заявляло, что такие действия не планируются. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил об этом в комментарии «Польскому радио».

По словам Певкура, эстонские солдаты будут выполнять небоевые задачи, однако конкретного решения пока не принято. Министр отметил, что сначала страна должна обеспечить безопасность своих инструкторов. Он подчеркнул, что если бы Эстония отправила большой контингент, например, подразделение размером в бригаду, это стало бы значительной целью для российских войск.

Певкур также отметил, что для ввода войск в Украину необходим консенсус между странами-членами НАТО. Тем временем Эстония продолжает обучение своих военных в Польше и Великобритании, заявив: «Посмотрим, как будет развиваться эта тема». Министр подчеркнул, что союзники делают все возможное, чтобы Украина могла одержать победу в войне.

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