Естонія розглядає можливість відправки військових в Україну

Естонія може відправити своїх військових на захід України, – міністр оборони країни.

Джерело фото: polskieradio

Уряд Естонії обговорює можливість відправлення своїх військових на захід України, хоча раніше заявляв, що такі дії не плануються. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур повідомив про це в коментарі «Польському радіо».

За словами Певкура, естонські солдати виконуватимуть небойові завдання, проте конкретного рішення поки що не ухвалено. Міністр зазначив, що спочатку країна повинна забезпечити безпеку своїх інструкторів. Він підкреслив, що якщо б Естонія відправила великий контингент, наприклад, підрозділ розміром у бригаду, це стало б значною метою для російських військ.

Певкур також зазначив, що для введення військ в Україну необхідний консенсус між країнами-членами НАТО. Тим часом Естонія продовжує навчання своїх військових у Польщі та Великій Британії, заявивши: «Подивимось, як розвиватиметься ця тема». Міністр підкреслив, що союзники роблять все можливе, щоб Україна могла здобути перемогу у війні.

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