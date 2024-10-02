Российский видеохостинг Rutube исчез из Google Play

Пользователи Android больше не смогут загрузить видеопортал Rutube.

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Российский видеохостинг Rutube больше не доступен в магазине приложений Google Play для Android. При попытке найти программу в Google Play пользователи наталкиваются только на другие сервисы, такие как «Студия Rutube», VK Video и YouTube, сообщают росСМИ.

В пресс-службе Rutube заявили, что Google Play пытается заблокировать приложение в большинстве стран, за исключением США. Стоит отметить, что в июне Rutube уже был удален из App Store, что компания объяснила санкциями со стороны американской компании. После начала российского вторжения в Украину Apple требовала от Rutube скрыть материалы российских пропагандистских СМИ в iOS-версии приложения.

Rutube, запущенный в 2006 году, является частью медийных активов «Газпром-медиа» и управляется компанией ООО «Руформ».

Ранее из-за санкций США RuTube исчез из App Store.

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