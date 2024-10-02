Російський відеохостинг Rutube зник з Google Play

Користувачі Android більше не зможуть завантажити відеопортал Rutube.

Джерело фото: iGuides

Російський відеохостинг Rutube більше не доступний у магазині додатків Google Play для Android. При спробі знайти програму у Google Play користувачі натрапляють лише на інші сервіси, такі як «Студія Rutube», VK Video та YouTube, повідомляють росЗМІ.

У пресслужбі Rutube заявили, що Google Play намагається заблокувати додаток у більшості країн, за винятком США. Варто зазначити, що у червні Rutube вже був видалений з App Store, що компанія пояснила санкціями з боку американської компанії. Після початку російського вторгнення в Україну Apple вимагала від Rutube приховати матеріали російських пропагандистських ЗМІ в iOS-версії програми.

Rutube, запущений у 2006 році, є частиною медійних активів «Газпром-медіа» та управляється компанією ТОВ «Руформ».

Раніше через санкції США RuTube зник з App Store.

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