Російський відеохостинг RuTube зник з App Store через санкції США

RuTube потрапив під санкції США.

Відеохостинг RuTube, який російська влада просувала як альтернативу YouTube, зник з магазину додатків App Store. Як повідомляє Радіо Свобода, з посиланням на Телеграм-канал RuTube, це стало наслідком санкцій, накладених американською компанією, що ускладнило доступ користувачів до сервісу через мобільний додаток.

«Це (вилучення з App Store, - ред.) стало наслідком санкцій з боку американської компанії, внаслідок яких було утруднено доступ користувачів до наших послуг через мобільний додаток», - йдеться у повідомленні відеохостингу

З початку серпня російські користувачі стали стикаються з перебоями в роботі YouTube: без використання VPN-сервісів відео завантажуються повільно або взагалі не завантажуються.

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