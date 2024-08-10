21-річного хлопця засудили на 9 років в’язниці за розповсюдження наркотиків у Києві

При затриманні у молодика виявили 300 зіп-пакетів із психотропною речовиною.

Джерело фото: UA.KyivPolice

21-річний мешканець Броварів отримав дев'ять років позбавлення волі за збут наркотиків у Києві. У березні правоохоронці Деснянського району затримали його у під'їзді багатоповерхівки, де він намагався розповсюдити психотропну речовину «Альфа-PVP».

Під час обшуку у затриманого виявили 300 зіп-пакетів із психотропною речовиною. Крім того, за місцем його проживання знайшли ще шість пакетів з аналогічною речовиною.

Слідчі Деснянського управління поліції висунули обвинувачення за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за придбання, зберігання та збут психотропних речовин в особливо великих розмірах. Після завершення досудового розслідування справа була передана до суду.

Деснянський районний суд Києва визнав обвинуваченого винним і призначив йому покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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