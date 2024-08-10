21-летнего парня осудили на 9 лет тюрьмы за распространение наркотиков в Киеве

При задержании у молодого человека обнаружили 300 зип-пакетов с психотропным веществом.

Источник фото: UA.KyivPolice

21-летний житель Броваров получил девять лет лишения свободы за сбыт наркотиков в Киеве. В марте правоохранители Деснянского района задержали его в подъезде многоэтажки, где он пытался распространить психотропное вещество «Альфа-PVP».

Во время обыска у задержанного обнаружили 300 зип-пакетов с психотропным веществом. Кроме того, по месту его жительства нашли еще шесть пакетов с аналогичным веществом.

Следователи Деснянского управления полиции предъявили обвинение по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за приобретение, хранение и сбыт психотропных веществ в особо крупных размерах. После завершения досудебного расследования дело было передано в суд.

Деснянский районный суд Киева признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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