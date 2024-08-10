Осужденный по делу об убийстве Немцова вышел из колонии и пошел воевать против Украины, — СМИ

Темирлан Эскерханов, приговорённый к 14 годам лишения свободы, подписал контракт с минобороны рф, и был освобожден.

Бывший полицейский из Чечни Темирлан Эскерханов вышел из колонии и присоединился к российским оккупационным войскам в Украине. Об этом сообщают росСМИ.

Известно, что Эскерханов является одним из осужденных по уголовному делу об убийстве оппозиционера Бориса Немцова. Его приговорили к 14 годам лишения свободы.

По информации СМИ, его «помиловали» и с марта 2024 отправляют на штурмы вместе с российскими оккупантами в Украине. Преступнику пообещали увольнение по истечении срока контракта через год.

Как известно, Борис Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года выстрелами в спину на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от кремля.

В июле 2017 года Московский окружной военный суд приговорил исполнителей убийства Заура Дадаева, Анзора и Шаддида Губашева, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы от 11 до 20 лет. Организаторы и заказчики преступления до сих пор не установлены. Эскерханов, по версии следствия, занимался слежкой за политиком.

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