Засуджений у справі про вбивство Нємцова вийшов із колонії та пішов воювати проти України, — ЗМІ

Темірлан Ескерханов, засуджений до 14 років позбавлення волі, підписав контракт з міноборони рф і був звільнений.

Колишній поліцейський із Чечні Темірлан Ескерханов вийшов із колонії і приєднався до російських окупаційних військ в Україні. Про це повідомляють росЗМІ.

Відомо, що Ескерханов є одним із засуджених у кримінальній справі про вбивство опозиціонера Бориса Нємцова. Його засудили на 14 років позбавлення волі.

За інформацією ЗМІ, його «помилували» і з березня 2024 року відправляють на штурми разом із російськими окупантами в Україні. Злочинцю пообіцяли звільнення після закінчення терміну контракту — через рік.

Як відомо, Бориса Нємцова було вбито ввечері 27 лютого 2015 року пострілами в спину на Великому Москворецькому мосту в безпосередній близькості від кремля.

У липні 2017 року Московський окружний військовий суд засудив виконавців убивства Заура Дадаєва, Анзора і Шаддіда Губашевих, Темірлана Ескерханова і Хамзата Бахаєва до позбавлення волі від 11 до 20 років. Організаторів і замовників злочину досі не встановлено. Ескерханов, за версією слідства, займався стеженням за політиком.

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