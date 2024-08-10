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Астрономи виявили дві нові суперземлі за допомогою супутника

16:19, 10 серпня 2024
Астрономи відкрили дві нові надземні екзопланети, які потенційно можуть містити воду.
Астрономи виявили дві нові суперземлі за допомогою супутника
Джерело фото: ukrinform
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Міжнародна група астрономів, використовуючи супутник NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), виявила дві нові екзопланети класу суперземель – TOI-6002 b і TOI-5713 b. Ці планети обертаються навколо зірок типу М-карликів, найпоширеніших у нашій галактиці, повідомляє Phys.org.

У науковій статті, де опубліковано результати цього дослідження, зазначається, що нові екзопланети вдвічі більші за Землю, але менші за Нептун, що дозволяє віднести їх до категорії суперземель.

Супутник TESS здійснює спостереження за понад 200 тисячами зірок, розташованих поблизу Сонця, з метою виявлення екзопланет. Зараз супутник виявив понад 7 тисяч потенційних планет-кандидатів, з яких лише 543 мають підтверджений статус.

Відкриття TOI-6002 b і TOI-5713 b стало можливим завдяки спостереженням за змінами яскравості зірок М-карликів. Команда астрономів під керівництвом Мурада Гачуї з Льєжського університету (Бельгія) підтвердила планетарну природу цих об'єктів за допомогою наземної фотометрії, висококутових зображень та спектроскопічних спостережень.

TOI-6002 b виявилася у чотири рази масивнішою за Землю, а TOI-5713 b – на 77% більша від нашої планети. Хоча склад нових екзопланет залишається невідомим, вчені припускають, що ці космічні об'єкти можуть бути кам'янистими і потенційно містити воду.

Ці планети розташовані біля внутрішнього краю придатної для життя зони навколо своїх зірок, що робить їх цікавими об'єктами для подальших досліджень.

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