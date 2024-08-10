Практика судів
  1. В Україні

Михайло Радуцький заявив, що українці можуть лишитися без медпослуг через невиконання нового закону

11:25, 10 серпня 2024
Голова комітету з питань здоров'я нації Радуцький розповів, що парламент прийняв закон, який не всі хочуть виконувати, тому пацієнти можуть лишитися без медичних послуг.
Михайло Радуцький заявив, що українці можуть лишитися без медпослуг через невиконання нового закону
Джерело фото: sluga-narodu.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що керівництво Національної академії медичних наук України не хоче виконувати вимоги міжнародних партнерів та ігнорує вимоги нового законодавства, згідно з яким з 1 січня 2025 року всі відомчі медичні заклади мають перейти до єдиного медичного простору. Інакше вони залишаться без фінансування, а пацієнти – без медичних послуг.

Аби запобігти цьому, Комітет ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування звернувся до прем’єр-міністра, адже саме уряд затверджує реорганізацію інститутів, – повідомив його очільник, народний депутат від «Слуги Народу» Михайло Радуцький.

«На засіданні комітету вкотре розглянули питання реорганізації інститутів медичної академії. Враховуючи, що керівництво НАМНУ ігнорує вимоги законодавства, рішення уряду та рекомендації комітету, і це може призвести до припинення фінансування інститутів та надання медичних послуг пацієнтам, направили звернення до прем’єр-міністра», – розповів Радуцький.

За його словами, півтора року медичний комітет проводить регулярні наради, щоб допомогти інститутам НАМНУ вчасно перейти до єдиного медичного простору.

«Ми залучили до цього процесу МОЗ та НСЗУ, попросили наших партнерів USAID та Deloitte підготувати юридичний аналіз щодо особливостей входження установ Національної академії медичних наук до Програми медичних гарантій, ухвалили закон, який продовжує до кінця року спрощений період реорганізації установ. Однак керівництво НАМНУ зриває цей процес. Цього разу члени президії академії, які відповідають за реорганізацію інститутів, взагалі проігнорували засідання нашого комітету та пішли під час війни у відпустку», – акцентував народний депутат.

Радуцький нагадав, що відповідно до Бюджетної декларації на 2025 рік, з наступного року всі медичні заклади будуть фінансуватися виключно через Програму медичних гарантій.

Як зазначив парламентар, якщо керівництво НАМНУ не почне перехід інститутів до єдиного медичного простору, то виникне загроза зупинки фінансування установ, десятки тисяч пацієнтів, серед яких поранені військовослужбовці, залишаться без високоспеціалізованої медичної допомоги.

«Щоб не допустити такої ситуації та катастрофічних наслідків, ми вже зараз звернулися до прем’єр-міністра. Відповідно до розподілу обов’язків саме уряд затверджує реорганізацію інститутів», – підсумував Михайло Радуцький.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд висловився щодо розсекречення для сторони захисту процесуальних документів стосовно проведення НСРД

Стороні захисту не було відкрито ухвали слідчих суддів, які стали правовими підставами проведення НСРД.

Чи може суд зобов’язати Пенсійний фонд прийняти конкретне рішення і за яких умов – позиція Верховного Суду

Верховний Суд вказав на особливості визначення ефективного способу захисту порушеного права фізичної особи з огляду на дискреційні повноваження суб’єкта владних повноважень.

Нових суддів будуть готувати до здійснення правосуддя за індивідуальними планами

У разі якщо навчальна група менше 7 суддів, то їх початкова підготовка може проводитися згідно з окремою програмою та за індивідуальним планом.

Пішов до ТЦК оформити відстрочку для догляду за хворою матір’ю, але отримав повістку – суд визнав законним штраф ТЦК 25,5 тисяч грн

Чоловік пішов до ТЦК, аби оформити відстрочку, натомість отримав штраф 25,5 тисяч грн – що вирішив суд.

Законопроект про реєстровані партнерства для різностатевих і одностатевих пар підтримав Комітет з питань здоров’я нації

Законопроект пропонує запровадити реєстроване партнерство як добровільний сімейний союз двох повнолітніх людей однієї чи різних статей.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Мазурок
    Оксана Мазурок
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Роман Борисюк
    Роман Борисюк
    суддя Житомирського апеляційного суду
  • Анна Шевченко
    Анна Шевченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Лариса Мар’єнко
    Лариса Мар’єнко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду