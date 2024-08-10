Михайло Радуцький заявив, що українці можуть лишитися без медпослуг через невиконання нового закону

Голова комітету з питань здоров'я нації Радуцький розповів, що парламент прийняв закон, який не всі хочуть виконувати, тому пацієнти можуть лишитися без медичних послуг.

Джерело фото: sluga-narodu.com

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що керівництво Національної академії медичних наук України не хоче виконувати вимоги міжнародних партнерів та ігнорує вимоги нового законодавства, згідно з яким з 1 січня 2025 року всі відомчі медичні заклади мають перейти до єдиного медичного простору. Інакше вони залишаться без фінансування, а пацієнти – без медичних послуг.

Аби запобігти цьому, Комітет ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування звернувся до прем’єр-міністра, адже саме уряд затверджує реорганізацію інститутів, – повідомив його очільник, народний депутат від «Слуги Народу» Михайло Радуцький.

«На засіданні комітету вкотре розглянули питання реорганізації інститутів медичної академії. Враховуючи, що керівництво НАМНУ ігнорує вимоги законодавства, рішення уряду та рекомендації комітету, і це може призвести до припинення фінансування інститутів та надання медичних послуг пацієнтам, направили звернення до прем’єр-міністра», – розповів Радуцький.

За його словами, півтора року медичний комітет проводить регулярні наради, щоб допомогти інститутам НАМНУ вчасно перейти до єдиного медичного простору.

«Ми залучили до цього процесу МОЗ та НСЗУ, попросили наших партнерів USAID та Deloitte підготувати юридичний аналіз щодо особливостей входження установ Національної академії медичних наук до Програми медичних гарантій, ухвалили закон, який продовжує до кінця року спрощений період реорганізації установ. Однак керівництво НАМНУ зриває цей процес. Цього разу члени президії академії, які відповідають за реорганізацію інститутів, взагалі проігнорували засідання нашого комітету та пішли під час війни у відпустку», – акцентував народний депутат.

Радуцький нагадав, що відповідно до Бюджетної декларації на 2025 рік, з наступного року всі медичні заклади будуть фінансуватися виключно через Програму медичних гарантій.

Як зазначив парламентар, якщо керівництво НАМНУ не почне перехід інститутів до єдиного медичного простору, то виникне загроза зупинки фінансування установ, десятки тисяч пацієнтів, серед яких поранені військовослужбовці, залишаться без високоспеціалізованої медичної допомоги.

«Щоб не допустити такої ситуації та катастрофічних наслідків, ми вже зараз звернулися до прем’єр-міністра. Відповідно до розподілу обов’язків саме уряд затверджує реорганізацію інститутів», – підсумував Михайло Радуцький.

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