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Суд на Волині оштрафував депутата сільради, який вимагав 800 євро за відстрочку від військової служби

12:54, 10 серпня 2024
Посадовцю призначили покарання у вигляді 42 500 грн штрафу.
Суд на Волині оштрафував депутата сільради, який вимагав 800 євро за відстрочку від військової служби
Фото: unian
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На Волині суд оштрафував депутата сільради за вимагання 800 євро неправомірної вигоди. Вирок у справі № 156/896/24 виніс Іваничівський районний суд.

Депутат Поромівської сільської ради за 800 євро обіцяв знайомому оформити відстрочку від проходження військової служби. Посадовцю призначили покарання у вигляді 42 500 грн штрафу.

Як йдеться у вироку, у березні 2024 року до депутата Поромівської сільської ради через знайомого звернувся чоловік призовного віку, який попросив пояснити порядок уточнення облікових даних і проходження військово-лікарської комісії. Він розповів посадовцю, що у 2010 році був визнаний непридатним до військової служби в мирний час та обмежено придатним у воєнний час, втім отримав повістку й мав 20 березня з’явитися у ТЦК.

Посадовець зустрівся з чоловіком у барі, де розповів, що має хороші стосунки з потрібними людьми, які можуть зробити останньому відстрочку від призову на службу під час мобілізації. За своє сприяння у вирішенні ситуації обвинувачений попросив 800 євро хабара.

16 березня він отримав аванс у розмірі 300 євро, після чого його викрили правоохоронці.

Депутат сільради уклав із прокурором угоду про визнання своєї винуватості.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 369-2 ККУ (прийняття пропозиції та отримання неправомірної вигоди службовою особою) й призначив йому 42 500 грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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