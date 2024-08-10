В Києві викрили посадовця Держпродспоживслужби на хабарі за сертифікати для роботи з пестицидами

В Києві посадовець Держпродспоживслужби пообіцяв підприємцю за $2000 видати сертифікати працівникам для роботи з пестицидами без проходження навчання.

Джерело фото: kyiv.gp.gov.ua

У Києві керівника Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби викрили на отриманні хабаря в розмірі 2000 доларів США за сприяння у видачі сертифікатів для роботи з пестицидами. Про це повідомляє Київська міська прокуратура. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними досудового розслідування, керівник приватного товариства звернувся до підозрюваного з проханням надати інформацію щодо навчання для працівників, які мали працювати з пестицидами. За законодавством, таке навчання є обов’язковим і завершується тестуванням, після якого видається відповідний сертифікат.

Підозрюваний, обіймаючи керівну посаду, запропонував «послугу» за 2000 доларів США, пообіцявши домовитися з працівниками ГУ Держпродспоживслужби про отримання сертифікатів для 10 працівників без проходження необхідних процедур.

Під час розслідування було зафіксовано два випадки отримання хабаря: перший - 700 доларів США та 27 500 гривень, а згодом ще 600 доларів США.

Керівника затримали після отримання грошей у порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

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