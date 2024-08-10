Хабарі за зарахування на навчання для відстрочки від призову: підозрюють посадовців двох коледжів Дніпра

Підозрювані вимагали неправомірну вигоду за зарахування на денну форму навчання «абітурієнтів» призовного віку, що давало б їм можливість отримати відстрочку від призову на військову службу.

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У Дніпрі повідомлено про підозру заступнику директора та завідувачу заочного відділення двох державних коледжів міста. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

Їм інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, підозрювані входили до складу керівництва приймальної комісії для вступу на навчання до коледжів.

Вони вимагали та одержали неправомірну вигоду за зарахування на денну форму навчання «абітурієнтів» призовного віку, що давало б їм можливість отримати відстрочку від призову на військову службу.

Підозрювані обіцяли не створювати штучних перешкод та вплинути на позитивне рішення інших членів комісії.

Правоохоронці затримали освітян в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо під час одержання 2 тисяч доларів.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад.

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