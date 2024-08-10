Взятки за зачисление на обучение для отсрочки от призыва: подозревают должностных лиц двух колледжей Днепра

В Днепре сообщено о подозрении заместителю директора и заведующему заочным отделением двух государственных колледжей города. Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.
Им инкриминируют вымогательство и получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).
По данным следствия, подозреваемые входили в состав руководства приемной комиссии для поступления на обучение в колледжи.
Они требовали и получили неправомерную выгоду за зачисление на дневную форму обучения абитуриентов призывного возраста, что давало бы им возможность получить отсрочку от призыва на военную службу.
Подозреваемые обещали не создавать искусственные препятствия и повлиять на положительное решение других членов комиссии.
Правоохранители задержали педагогов в порядке ст. 208 УПК Украины непосредственно при получении 2 тысяч долларов.
В настоящее время решается вопрос об избрании им мер и отстранении от занимаемых должностей.
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