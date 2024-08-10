Взятки за зачисление на обучение для отсрочки от призыва: подозревают должностных лиц двух колледжей Днепра

Подозреваемые потребовали неправомерную выгоду за зачисление на дневную форму обучения «абитуриентов» призывного возраста, что давало бы им возможность получить отсрочку от призыва на военную службу.

В Днепре сообщено о подозрении заместителю директора и заведующему заочным отделением двух государственных колледжей города. Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

Им инкриминируют вымогательство и получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемые входили в состав руководства приемной комиссии для поступления на обучение в колледжи.

Они требовали и получили неправомерную выгоду за зачисление на дневную форму обучения абитуриентов призывного возраста, что давало бы им возможность получить отсрочку от призыва на военную службу.

Подозреваемые обещали не создавать искусственные препятствия и повлиять на положительное решение других членов комиссии.

Правоохранители задержали педагогов в порядке ст. 208 УПК Украины непосредственно при получении 2 тысяч долларов.

В настоящее время решается вопрос об избрании им мер и отстранении от занимаемых должностей.

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