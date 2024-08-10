Минздрав утвердил 8 членов наблюдательного Совета для контроля восстановления больницы «Охматдет»

Министерство здравоохранения Украины объявило об утверждении первых восьми членов наблюдательно-ревизионного Совета, созданного после скандала вокруг тендера на восстановление Национальной детской специализированной больницы «Охматдет». Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Согласно приказу министерства, в состав Совета вошли представители благотворительных организаций, международных проектов, дипломатических учреждений, а также представители Минздрава и «Охматдета». Среди них:
Совет будет ответственен за контроль и мониторинг процессов восстановления разрушенных и поврежденных зданий больницы, обеспечивая прозрачность и эффективность использования средств.
Ранее Минздрав утвердил Положение о Совете по контролю восстановления Охматдета.
Также Минздрав просил правоохранителей проверить тендер на восстановление «Охматдета».
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