Минздрав утвердил 8 членов наблюдательного Совета для контроля восстановления больницы «Охматдет»

Минздрав утвердил первых участников наблюдательно-ревизионного Совета после скандала с тендером на восстановление «Охматдета».

Источник фото: ukrinform

Министерство здравоохранения Украины объявило об утверждении первых восьми членов наблюдательно-ревизионного Совета, созданного после скандала вокруг тендера на восстановление Национальной детской специализированной больницы «Охматдет». Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Согласно приказу министерства, в состав Совета вошли представители благотворительных организаций, международных проектов, дипломатических учреждений, а также представители Минздрава и «Охматдета». Среди них:

Яко Силье, постоянный представитель Программы развития ООН в Украине;

Игорь Кацитадзе, специалист по охране здоровья ЮНИСЕФ в Украине;

Донатас Буткус, советник-посланник Посольства Литовской Республики в Украине;

Владимир Кудрицкий, председатель правления ЧАО «Национальная энергетическая компания Укрэнерго»;

Назар Купибида, вице-президент по финансам АО «Концерн ГАЛНАФТОГАЗ»;

Юлия Высоцкая, директор ЧАО «Научно-производственное объединение «ПРАКТИКА»;

Евгений Гончар, начальник отдела по формированию политики в сфере программы медицинских гарантий МОЗ Украины;

Елена Ларина, ведущий специалист по внутреннему контролю НДСБ «Охматдет».

Совет будет ответственен за контроль и мониторинг процессов восстановления разрушенных и поврежденных зданий больницы, обеспечивая прозрачность и эффективность использования средств.

Ранее Минздрав утвердил Положение о Совете по контролю восстановления Охматдета.

Также Минздрав просил правоохранителей проверить тендер на восстановление «Охматдета».

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