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Биткоин восстанавливается и закрепляется на $60 500

10:33, 10 августа 2024
Объем ликвидаций на крипторынке превысил $222 млн.
Биткоин восстанавливается и закрепляется на $60 500
Фото из открытых источников
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Курс биткоина колеблется вокруг $60,500, согласно данным CoinMarketCap. Ранее цена первой криптовалюты поднялась выше $62,500, но на момент написания новости снизилась до $60,500.

Некоторые другие криптовалюты также показали рост. Например, цена на Ethereum (ETH) колеблется в пределе $2,600, а Binance Coin (BNB) поднялся до $510.

На фоне роста цен на криптоактивы объем ликвидаций по фьючерсным контрактам значительно увеличился, превысив $222 млн за сутки, согласно данным CoinGlass. Биткоин восстановился примерно на 25% после падения до $49,800 и продолжает движение в направлении возвращения к своему предыдущему каналу и зоне накопления.

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