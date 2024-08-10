Внутренне перемещенные лица могут пользоваться правом на налоговую скидку — ГНС

Размер такой скидки не может превышать в расчете на календарный год 30 размеров минимальной заработной платы установленной на 1 января отчетного года.

Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области сообщает, что право плательщика налога на налоговую скидку, основания для ее начисления, перечень расходов, разрешенных к включению в налоговую скидку, ограничение права на ее начисление определены ст. 166 Налогового кодекса Украины.

Согласно п.п. 166.3.9 п. 166.3 ст. 166 НКУ налогоплательщик вправе включить в налоговую скидку в уменьшение налогооблагаемого дохода налогоплательщика по результатам отчетного налогового года, начисленного в виде заработной платы, уменьшенного с учетом положений п. 164.6 ст. 164 НКУ, фактически уплаченные им в течение отчетного налогового года суммы средств, в виде арендной платы по договору аренды жилья (квартиры, дома), оформленному в соответствии с требованиями действующего законодательства, фактически уплаченных налогоплательщиком, имеющим статус внутренне перемещенного лица.

Налогоплательщик вправе воспользоваться указанным в п. 166.3.9 п. 166.3 ст. 166 НКУ налоговой скидкой исключительно при условии, что он и/или члены его семьи первой степени родства: не имеют в собственности пригодной для проживания жилой недвижимости, расположенной вне временно оккупированной территории Украины; не получают предусмотренных законодательством Украины бюджетных выплат для покрытия расходов на жительство.

Размер такой скидки не может превышать в расчете на календарный год 30 размеров минимальной заработной платы установленной на 1 января отчетного года.

В налоговой службе напоминают, что начисление налоговой скидки и ее основания с указанием конкретных сумм, плательщик отмечает в годовой налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах, которая подается по 31 декабря (включительно).

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