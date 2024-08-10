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Бывшего военного из Хмельнитчины разоблачили на взятке в $10 тысяч за оформление фиктивной инвалидности

10:15, 10 августа 2024
27-летний подозреваемый предложил знакомому за деньги «решить вопрос» по оформлению ІІ группы инвалидности для его матери.
Бывшего военного из Хмельнитчины разоблачили на взятке в $10 тысяч за оформление фиктивной инвалидности
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В Хмельницкой области поставлено в известность о подозрении бывшему военнослужащему воинской части по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

По данным следствия, 27-летний подозреваемый предложил знакомому за деньги «решить вопрос» по оформлению ІІ группы инвалидности для его матери. Таким образом, его отец, который служит в армии, сможет уволиться с ВСУ на законных основаниях – по уходу за якобы больной женой.

Установлено, что для реализации плана экс-военный должен повлиять на членов медико-социальной экспертной комиссии одной из больниц. Свои услуги оценил в 10 тысяч долларов.

Правоохранители задокументировали получение им 3 тысяч долларов аванса.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Проверяется причастность к преступлению других лиц.

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