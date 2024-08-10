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Колишнього військового з Хмельниччини викрили на хабарі у $10 тисяч за оформлення фіктивної інвалідності

10:15, 10 серпня 2024
27-річний підозрюваний запропонував знайомому за гроші «вирішити питання» щодо оформлення ІІ групи інвалідності для його матері.
Колишнього військового з Хмельниччини викрили на хабарі у $10 тисяч за оформлення фіктивної інвалідності
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У Хмельницькій області повідомлено про підозру колишньому військовослужбовцю військової частини за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, 27-річний підозрюваний запропонував знайомому за гроші «вирішити питання» щодо оформлення ІІ групи інвалідності для його матері. Таким чином, його батько, який служить в армії, зможе звільнитись із ЗСУ на законних підставах – для догляду за нібито хворою дружиною.

Встановлено, що для реалізації плану ексвійськовий мав вплинути на членів медико-соціальної експертної комісії однієї із лікарень. Свої послуги оцінив у 10 тисяч доларів.

Правоохоронці задокументували отримання ним 3 тисяч доларів авансу.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Перевіряється причетність до злочину інших осіб.

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