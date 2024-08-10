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Отримав вирок чоловік, який у Броварах кинув гранату в поліцейського

09:57, 10 серпня 2024
Чоловіка засуджено до 9 років і 2 місяців позбавлення волі.
Отримав вирок чоловік, який у Броварах кинув гранату в поліцейського
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Броварський міськрайонний суд виніс вирок жителю Київщини, який кинув гранату в поліцейського у Броварах.

Як писала «Судово-юридична газета», 11 травня у центрі Броварів на Київщині підірвали гранату. У Нацполіції розповіли, що у сторону поліцейського кинули гранату під час затримання правопорушника.

Так, патрульні отримали виклик щодо хуліганських дій невідомого. Коли прибули за вказаною адресою, чоловік кинувся втікати. Поліцейський почав переслідувати його, і тоді чоловік кинув гранату в бік правоохоронця.

Унаслідок вибуху було поранено й поліцейського, й правопорушника. 37-річний правоохоронець, зокрема, мав поранення ніг і лівої руки. Як зазначили в поліції, він досі перебуває на лікуванні.

Поранення лівої ноги й обох рук дістав і 37-річний правопорушник.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Згідно з вироком Броварського міськрайонного суду, чоловіка засуджено до 9 років і 2 місяців позбавлення волі.

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