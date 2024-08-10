Бюджетна допомога Україні залежить від проведення реформ, — Мінфін США

Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що задоволена «безпрецедентним рівнем прозорості та підзвітності», пов’язаним із наданою Україні американською підтримкою.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що бюджетна допомога Україні залежить від реформ для підвищення стійкості економіки. США надали новий транш у розмірі 3,9 млрд доларів для стабілізації внутрішнього фронту України. Про це повідомляє Голос Америки.

«Наша пряма бюджетна підтримка України продовжує залежати від реформ, які сприятимуть подальшому підвищенню стійкості економіки України та покращенню управління, і я задоволена безпрецедентним рівнем прозорості та підзвітності, які пов’язані з цією підтримкою», — сказала вона.

Єллен також повідомила, що розмір нового траншу прямої бюджетної допомоги Україні склав 3,9 млрд доларів, і ця економічна допомога «стабілізує внутрішній фронт України».

«У зв’язку з тим, що всі податкові надходження України спрямовуються на військові дії, підтримка від Сполучених Штатів, наших союзників і партнерів має вирішальне значення для оснащення служб швидкого реагування, утримання лікарень і шкіл відкритими, а також підтримки інших важливих державних функцій», - зазначила вона.

Єллен також додала, що Міністерство фінансів США продовжуватиме використовувати всі інструменти, щоб допомогти Україні в її боротьбі, включаючи збереження санкцій та роботу над розблокуванням вартості активів росії.

«Успішна Україна продемонструє рішучість Сполучених Штатів і наших партнерів захистити демократію від авторитарної агресії, захистити глобальну економіку та зміцнити нашу колективну національну безпеку», — резюмувала Єллен.

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