Наступ України на Курськ отримує «зелене світло» від союзників та змінює їхню політику щодо ударів по рф, — ЗМІ

Немає жодних ознак того, що західні союзники чинять тиск на Київ, щоб той зупинив наступ.

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Наступ Києва на територію рф отримує «зелене світло» з боку союзників. Про це повідомляє Politico.

Це включає і Німеччину – союзника, який часто не хотів ризикувати і провокувати путіна, особливо коли мова йде про надання українцям зброї, яку вони могли б використати для нападу на територію рф. Але з Берліна не має жодних застережень Україні щодо вторгнення в рф на цьому тижні.

«Україна має право на самооборону, закріплене в міжнародному праві», — заявили в МЗС Німеччини, - це не обмежується її власною територією».

Видання зазначає, що багато політиків консервативної опозиції Німеччини ще більш рішуче підтримали український наступ — і використання німецької зброї на території рф.

Зокрема, високопоставлений законодавець від Християнських демократів Родеріх Кізеветтер зазначив, що цілком законно завдавати ударів по «базовим зонам» у росії зброєю, подарованою Німеччиною.

«Питання про те, чи йдеться про західну зброю, не виникає, тому що після її доставлення це українська зброя», – сказав Кізеветтер.

Видання додає, що канцлер Німеччини Олаф Шольц наразі утримується від того, щоб покинути літню відпустку, щоб сказати що-небудь про ситуацію.

Водночас як пише видання, і Берлін, і Вашингтон змінили політику щодо ударів по російській території у травні у відповідь на російський наступ на друге в Україні місто Харків. Україна «має право, гарантоване міжнародним правом, захищатися від цих атак», – заявив тоді речник уряду Німеччини.

Схвалення Вашингтона в травні було дуже ретельно сформульованим і обмежувалося районами поблизу Харкова.

Але зараз США не роблять великого клопоту щодо наступу.

«Очевидно, що ми рішуче підтримуємо зусилля України щодо захисту від агресії росії», - заявив речник Держдепу Метью Міллер, додавши: «Політика, яку ми оголосили, полягала в тому, щоб дозволити Україні відповідати на атаки, що надходять безпосередньо з-за російського кордону. І так, у районі, де вони зараз діють через російський кордон, ми бачили атаки звідти».

«Поки що не зрозуміло, які довгострокові цілі має Україна щодо нинішнього наступу, чи зможе вона утримати захоплену територію», - резюмує видання.

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