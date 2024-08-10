Практика судів
  1. У світі

Наступ України на Курськ отримує «зелене світло» від союзників та змінює їхню політику щодо ударів по рф, — ЗМІ

08:48, 10 серпня 2024
Немає жодних ознак того, що західні союзники чинять тиск на Київ, щоб той зупинив наступ.
Наступ України на Курськ отримує «зелене світло» від союзників та змінює їхню політику щодо ударів по рф, — ЗМІ
Ілюстративне фото, джерело - AFP
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Наступ Києва на територію рф отримує «зелене світло» з боку союзників. Про це повідомляє Politico.

Це включає і Німеччину – союзника, який часто не хотів ризикувати і провокувати путіна, особливо коли мова йде про надання українцям зброї, яку вони могли б використати для нападу на територію рф. Але з Берліна не має жодних застережень Україні щодо вторгнення в рф на цьому тижні.

«Україна має право на самооборону, закріплене в міжнародному праві», — заявили в МЗС Німеччини, - це не обмежується її власною територією».

Видання зазначає, що багато політиків консервативної опозиції Німеччини ще більш рішуче підтримали український наступ — і використання німецької зброї на території рф.

Зокрема, високопоставлений законодавець від Християнських демократів Родеріх Кізеветтер зазначив, що цілком законно завдавати ударів по «базовим зонам» у росії зброєю, подарованою Німеччиною.

«Питання про те, чи йдеться про західну зброю, не виникає, тому що після її доставлення це українська зброя», – сказав Кізеветтер.

Видання додає, що канцлер Німеччини Олаф Шольц наразі утримується від того, щоб покинути літню відпустку, щоб сказати що-небудь про ситуацію.

Водночас як пише видання, і Берлін, і Вашингтон змінили політику щодо ударів по російській території у травні у відповідь на російський наступ на друге в Україні місто Харків. Україна «має право, гарантоване міжнародним правом, захищатися від цих атак», – заявив тоді речник уряду Німеччини.

Схвалення Вашингтона в травні було дуже ретельно сформульованим і обмежувалося районами поблизу Харкова.

Але зараз США не роблять великого клопоту щодо наступу.

«Очевидно, що ми рішуче підтримуємо зусилля України щодо захисту від агресії росії», - заявив речник Держдепу Метью Міллер, додавши: «Політика, яку ми оголосили, полягала в тому, щоб дозволити Україні відповідати на атаки, що надходять безпосередньо з-за російського кордону. І так, у районі, де вони зараз діють через російський кордон, ми бачили атаки звідти».

«Поки що не зрозуміло, які довгострокові цілі має Україна щодо нинішнього наступу, чи зможе вона утримати захоплену територію», - резюмує видання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чи може суд зобов’язати Пенсійний фонд прийняти конкретне рішення і за яких умов – позиція Верховного Суду

Верховний Суд вказав на особливості визначення ефективного способу захисту порушеного права фізичної особи з огляду на дискреційні повноваження суб’єкта владних повноважень.

Нових суддів будуть готувати до здійснення правосуддя за індивідуальними планами

У разі якщо навчальна група менше 7 суддів, то їх початкова підготовка може проводитися згідно з окремою програмою та за індивідуальним планом.

Пішов до ТЦК оформити відстрочку для догляду за хворою матір’ю, але отримав повістку – суд визнав законним штраф ТЦК 25,5 тисяч грн

Чоловік пішов до ТЦК, аби оформити відстрочку, натомість отримав штраф 25,5 тисяч грн – що вирішив суд.

Законопроект про реєстровані партнерства для різностатевих і одностатевих пар підтримав Комітет з питань здоров’я нації

Законопроект пропонує запровадити реєстроване партнерство як добровільний сімейний союз двох повнолітніх людей однієї чи різних статей.

З визначеним кодом класифікації посад держслужби згодні лише 44% держслужбовців – НАДС

Найбільш незадоволеними результатами класифікації посад виявилися державні службовці найбільш чисельної категорії держслужби – категорії «В».

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Мазурок
    Оксана Мазурок
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Роман Борисюк
    Роман Борисюк
    суддя Житомирського апеляційного суду
  • Анна Шевченко
    Анна Шевченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Лариса Мар’єнко
    Лариса Мар’єнко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду