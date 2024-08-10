Наступление Украины на Курск получает «зеленый свет» от союзников и меняет их политику по ударам по рф, — СМИ

Нет никаких признаков того, что западные союзники оказывают давление на Киев, чтобы тот остановил наступление.

Иллюстративное фото, источник - AFP

Наступление Киева на территорию рф получает «зеленый свет» со стороны союзников. Об этом сообщает Politico.

Это включает и Германию – союзника, который часто не хотел рисковать и провоцировать путина, особенно когда речь идет о предоставлении украинцам оружия, которое они могли бы использовать для нападения на территорию рф. Но из Берлина нет никаких оговорок Украине относительно вторжения в рф на этой неделе.

«Украина имеет право на самооборону, закрепленное в международном праве», - заявили в МИД Германии, - это не ограничивается ее собственной территорией».

Издание отмечает, что многие политики консервативной оппозиции Германии еще более решительно поддержали украинское наступление — и использование немецкого оружия на территории рф.

В частности, высокопоставленный законодатель от Христианских демократов Родерих Кизеветтер отметил, что вполне законно наносить удары по «базовым зонам» в россии оружием, подаренным Германией.

«Вопрос о том, идет ли речь о западном оружии, не возникает, потому что после его доставки это украинское оружие», – сказал Кизеветтер.

Издание добавляет, что канцлер Германии Олаф Шольц пока воздерживается от того, чтобы покинуть летний отпуск, чтобы сказать что-нибудь о ситуации.

В то же время, как пишет издание, и Берлин, и Вашингтон изменили политику по ударам по российской территории в мае в ответ на российское наступление на второй в Украине город Харьков. Украина «вправе, гарантированное международным правом, защищаться от этих атак», – заявил тогда спикер правительства Германии.

Одобрение Вашингтона в мае было очень тщательно сформулировано и ограничивалось районами вблизи Харькова.

Но сейчас США не делают больших хлопот по поводу наступления.

«Очевидно, что мы решительно поддерживаем усилия Украины по защите от агрессии россии», - заявил спикер Госдепа Мэтью Миллер, добавив: «Политика, которую мы объявили, заключалась в том, чтобы позволить Украине отвечать на атаки, поступающие непосредственно из на российской границе. И так, в районе, где они сейчас действуют через российскую границу, мы видели оттуда атаки».

«Пока не понятно, какие долгосрочные цели у Украины в отношении нынешнего наступления, сможет ли она удержать захваченную территорию», - резюмирует издание.

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