Сколько украинцев имеет статус временной защиты и в каких странах Евросоюза их больше всего - данные Евростата.

Число граждан со статусом временной защиты уменьшилось только в двух странах ЕС: Эстонии и Франции.

Фото: tsn.ua

По состоянию на 30 июня 2024 года около 4,2 миллионов украинцев имели статус временной защиты у Евросоюза. Об этом сообщает Евростат.

Странами ЕС, принявшими наибольшее количество украинцев, имеющих статус временной защиты, были Германия (1347525 человек или 31,2% от общего количества в ЕС), Польша (965775; 22,4%) и Чехия (360775; 8,4%).

По сравнению с концом мая самый абсолютный рост количества граждан с таким статусом наблюдался в таких странах:

Германии (+15010; +1,1%);

Польши (+12520; +1,3%);

Чехии (+4370; +1,2%).

Число граждан со статусом временной защиты уменьшилось только в двух странах ЕС: Эстонии (-1245; -3,7%) и Франции (-80; -0,1%).

По сравнению с численностью населения каждой страны ЕС наибольшее количество получивших временную защиту на тысячу человек на конец июня 2024 года находится в Чехии (33,1), Литве (27,2) и Польше (26,4). Общеевропейский показатель – 9,6 на 1 тысячу населения.

К концу июня, по данным Евростата, граждане Украины составляли более 98% получивших временную защиту. Женщины составляли около половины (45,6%), а дети – почти треть (32,4%). Мужчины – чуть больше пятой части (22,0%).

Как известно, предоставление временной защиты регулируется Директивой ЕС 2001/55/ЕС, применяемой Решением Совета ЕС 2022/382 именно для украинцев. В соответствии с этим общеевропейским нормативным актом, украинцы могут легально находиться со статусом временной защиты в любой стране Евросоюза. Ежегодное возобновление решения о предоставлении временной защиты, вероятно, может продолжаться до завершения активной фазы войны.

В рамках временной защиты лицо имеет право на проживание в стране, где оно написало заявление о получении статуса, а также:

официальное трудоустройство;

возможность получения временного жилья;

медицинской помощи (в зависимости от стандартов страны);

социальную помощь.

Кроме того, соответствующий статус дает доступ в образовательные учреждения детям.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.