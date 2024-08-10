Скільки українців має статус тимчасового захисту і в яких країнах Євросоюзу їх найбільше — дані Євростату

Кількість громадян зі статусом тимчасового захисту зменшилася лише у двох країнах ЄС: Естонії та Франції.

Фото: tsn.ua

Станом на 30 червня 2024 року близько 4,2 мільйона українців мали статус тимчасового захисту в Євросоюзу. Про це повідомляє Євростат.

Країнами ЄС, які прийняли найбільшу кількість українців, що мають статус тимчасового захисту, були Німеччина (1 347 525 осіб або 31,2% від загальної кількості в ЄС), Польща (965 775; 22,4%) та Чехія (360 775; 8,4%).

Порівняно з кінцем травня найбільше абсолютне зростання кількості громадян з таким статусом спостерігалося в таких країнах:

Німеччині (+15 010; +1,1%);

Польщі (+12 520; +1,3%);

Чехії (+4 370; +1,2%).

Кількість громадян зі статусом тимчасового захисту зменшилася лише у двох країнах ЄС: Естонії (-1 245; -3,7%) та Франції (-80; -0,1%).

Порівняно з чисельністю населення кожної країни ЄС найбільша кількість тих, хто отримав тимчасовий захист на тисячу осіб на кінець червня 2024 року є в Чехії (33,1), Литві (27,2) і Польщі (26,4). Загальноєвропейський показник – 9,6 на 1 тисячу населення.

На кінець червня, за даними Євростату, громадяни України становили понад 98% тих, хто отримав тимчасовий захист. Жінки становили майже половину (45,6%), а діти – майже третину (32,4%). Чоловіки – трохи більше п’ятої частини (22,0%).

Як відомо, надання тимчасового захисту регулюється Директивою ЄС 2001/55/ЄС, яка була застосована Рішенням Ради ЄС 2022/382 саме для українців. Відповідно до цього загальноєвропейського нормативного акта, українці можуть легально перебувати зі статусом тимчасового захисту в будь-якій країні Євросоюзу. Щорічне поновлення рішення про надання тимчасового захисту, імовірно, може продовжуватися до завершення активної фази війни.

У рамках тимчасового захисту особа має право на проживання в країні, де вона написала заяву про отримання статусу, а також:

офіційне працевлаштування;

можливість отримання тимчасового житла;

медичної допомоги (залежно від стандартів країни);

соціальну допомогу.

Крім того, відповідний статус дає доступ до освітніх закладів дітям.

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