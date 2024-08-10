Практика судів
  1. У світі
  2. / Суспільство

Скільки українців має статус тимчасового захисту і в яких країнах Євросоюзу їх найбільше — дані Євростату

09:06, 10 серпня 2024
Кількість громадян зі статусом тимчасового захисту зменшилася лише у двох країнах ЄС: Естонії та Франції.
Скільки українців має статус тимчасового захисту і в яких країнах Євросоюзу їх найбільше — дані Євростату
Фото: tsn.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Станом на 30 червня 2024 року близько 4,2 мільйона українців мали статус тимчасового захисту в Євросоюзу. Про це повідомляє Євростат.

Країнами ЄС, які прийняли найбільшу кількість українців, що мають статус тимчасового захисту, були Німеччина (1 347 525 осіб або 31,2% від загальної кількості в ЄС), Польща (965 775; 22,4%) та Чехія (360 775; 8,4%).

Порівняно з кінцем травня найбільше абсолютне зростання кількості громадян з таким статусом спостерігалося в таких країнах:

  • Німеччині (+15 010; +1,1%);
  • Польщі (+12 520; +1,3%);
  • Чехії (+4 370; +1,2%). 

Кількість громадян зі статусом тимчасового захисту зменшилася лише у двох країнах ЄС: Естонії (-1 245; -3,7%) та Франції (-80; -0,1%). 

Порівняно з чисельністю населення кожної країни ЄС найбільша кількість тих, хто отримав тимчасовий захист на тисячу осіб на кінець червня 2024 року є в Чехії (33,1), Литві (27,2) і Польщі (26,4). Загальноєвропейський показник – 9,6 на 1 тисячу населення.

На кінець червня, за даними Євростату, громадяни України становили понад 98% тих, хто отримав тимчасовий захист. Жінки становили майже половину (45,6%), а діти – майже третину (32,4%). Чоловіки – трохи більше п’ятої частини (22,0%). 

Як відомо, надання тимчасового захисту регулюється Директивою ЄС 2001/55/ЄС, яка була застосована Рішенням Ради ЄС 2022/382 саме для українців. Відповідно до цього загальноєвропейського нормативного акта, українці можуть легально перебувати зі статусом тимчасового захисту в будь-якій країні Євросоюзу. Щорічне поновлення рішення про надання тимчасового захисту, імовірно, може продовжуватися до завершення активної фази війни.

У рамках тимчасового захисту особа має право на проживання в країні, де вона написала заяву про отримання статусу, а також:

  • офіційне працевлаштування;
  • можливість отримання тимчасового житла;
  • медичної допомоги (залежно від стандартів країни);
  • соціальну допомогу. 

Крім того, відповідний статус дає доступ до освітніх закладів дітям. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чи може суд зобов’язати Пенсійний фонд прийняти конкретне рішення і за яких умов – позиція Верховного Суду

Верховний Суд вказав на особливості визначення ефективного способу захисту порушеного права фізичної особи з огляду на дискреційні повноваження суб’єкта владних повноважень.

Нових суддів будуть готувати до здійснення правосуддя за індивідуальними планами

У разі якщо навчальна група менше 7 суддів, то їх початкова підготовка може проводитися згідно з окремою програмою та за індивідуальним планом.

Пішов до ТЦК оформити відстрочку для догляду за хворою матір’ю, але отримав повістку – суд визнав законним штраф ТЦК 25,5 тисяч грн

Чоловік пішов до ТЦК, аби оформити відстрочку, натомість отримав штраф 25,5 тисяч грн – що вирішив суд.

Законопроект про реєстровані партнерства для різностатевих і одностатевих пар підтримав Комітет з питань здоров’я нації

Законопроект пропонує запровадити реєстроване партнерство як добровільний сімейний союз двох повнолітніх людей однієї чи різних статей.

З визначеним кодом класифікації посад держслужби згодні лише 44% держслужбовців – НАДС

Найбільш незадоволеними результатами класифікації посад виявилися державні службовці найбільш чисельної категорії держслужби – категорії «В».

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Мазурок
    Оксана Мазурок
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Роман Борисюк
    Роман Борисюк
    суддя Житомирського апеляційного суду
  • Анна Шевченко
    Анна Шевченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Лариса Мар’єнко
    Лариса Мар’єнко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду