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США розширили санкції проти Білорусі, у списку — 14 компаній і 19 фізосіб

08:12, 10 серпня 2024
Також Мінфін США наклав санкції на літак EW-001PB з особистого авіапарку Лукашенка.
США розширили санкції проти Білорусі, у списку — 14 компаній і 19 фізосіб
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Сполучені Штати Америки додали 14 білоруських компаній та 19 фізичних осіб до санкційних списків за підтримку російської агресії в Україні. Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

У Мінфіні наголосили, що обмежувальні заходи спрямовані проти «осіб, які беруть участь у підтримці війни рф в Україні шляхом виробництва військових ресурсів та переправлення товарів до рф, ухилення від санкцій від імені білоруських оборонних підприємств та отримання доходів для білоруських олігархів із найближчого оточення Лукашенка».

У переліку - товариство «Пеленг» (провідне конструкторське підприємство в оптоелектронної промисловості Білорусі), «Лабораторія аддитивних технологій» та її директор Юрій Чівель, «Рухсервомотор» і посадовці цього ВАТ, «АлЮрТех», «Гросвер Груп», а також вантажні компанії «Авіакомпанія Рада», «РубіСтар» та її керівники, авіакомпанія «Белканто».

На думку американського Мінфіну, вантажні компанії були залучені до перевезення російських військовослужбовців і призначених для них вантажів, зокрема найманців і амуніції пвк «Вагнер».

19 фізичних осіб, внесених до санкційного списку, — керівництво підприємств, що підпали під санкції.

Штати застосували обмеження до логістичних компаній. У переліку: «Рузекспедиція» і «ВЛАТЕ Логістік» та її управителі. Також санкції торкнулися підприємств оборонного сектору: заводу «Легмаш» і КБ «Безпілотні вертольоти». Ці об'єкти виготовляють артилерійські боєприпаси і дрони.

Окремим пунктом у заяві Мінфіну США вказано літак Boeing 767-32К з бортовим номером EW-001PB. У документі стверджується, що цей літак самопроголошений президент Лукашенко використовує для своїх подорожей не тільки в офіційних, а й у приватних цілях.

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