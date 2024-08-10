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США расширили санкции против Беларуси, в списке — 14 компаний и 19 физлиц

08:12, 10 августа 2024
Также Минфин США наложил санкции на самолет EW-001PB из личного авиапарка Лукашенко.
США расширили санкции против Беларуси, в списке — 14 компаний и 19 физлиц
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Соединенные Штаты Америки добавили 14 белорусских компаний и 19 физических лиц в санкционные списки за поддержку российской агрессии в Украине. Об этом сообщает Министерство финансов США.

В Минфине подчеркнули, что ограничительные меры направлены против «лиц, участвующих в поддержке войны рф в Украине путем производства военных ресурсов и переправки товаров в рф, уклонения от санкций от имени белорусских оборонных предприятий и получения доходов для белорусских олигархов из ближайшего окружения Лукашенко» .

В перечне – общество «Пеленг» (ведущее конструкторское предприятие в оптоэлектронной промышленности Беларуси), «Лаборатория аддитивных технологий» и ее директор Юрий Чивель, «Рухсервомотор» и должностные лица ОАО, «АлЮрТех», «Гросвер Групп», а также грузовые компании « Авиакомпания Рада», «РубиСтар» и его руководители, авиакомпания «Белканто».

По мнению американского Минфина, грузовые компании были вовлечены в перевозку российских военнослужащих и предназначенных для них грузов, в том числе наемников и амуниции пвк «Вагнер».

19 физических лиц, внесенных в санкционный список, — руководство предприятий, подвергшихся санкциям.

Штаты применили ограничения к логистическим компаниям. В перечне: «Рузэкспедиция» и «ВЛАТЕ Логистик» и его управители. Также санкции затронули предприятия оборонного сектора: завод «Легмаш» и КБ «Беспилотные вертолеты». Эти объекты производят артиллерийские боеприпасы и дроны.

Отдельным пунктом в заявлении Минфина США указан самолет Boeing 767-32К с бортовым номером EW-001PB. В документе утверждается, что этот самолет самопровозглашенный президент Лукашенко использует для своих путешествий не только в официальных, но и частных целях.

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