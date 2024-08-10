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Бюджетная помощь Украине зависит от проведения реформ, — Минфин США

09:23, 10 августа 2024
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что удовлетворена «беспрецедентным уровнем прозрачности и подотчетности», связанным с предоставленной Украине американской поддержкой.
Бюджетная помощь Украине зависит от проведения реформ, — Минфин США
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Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что бюджетная помощь Украине зависит от реформ для повышения устойчивости экономики. США предоставили новый транш в размере 3,9 млрд долларов для стабилизации внутреннего фронта Украины. Об этом сообщает Голос Америки.

«Наша прямая бюджетная поддержка Украины продолжает зависеть от реформ, которые будут способствовать дальнейшему повышению устойчивости экономики Украины и улучшению управления, и я довольна беспрецедентным уровнем прозрачности и подотчетности, связанных с этой поддержкой», - сказала она.

Еллен также сообщила, что размер нового транша прямой бюджетной помощи Украине составил 3,9 млрд долларов, и эта экономическая помощь «стабилизирует внутренний фронт Украины».

«В связи с тем, что все налоговые поступления Украины направляются на военные действия, поддержка от Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров имеет решающее значение для оснащения служб быстрого реагирования, содержания больниц и школ открытыми, а также поддержки других важных государственных функций», – отметила она.

Еллен также добавила, что Министерство финансов США будет продолжать использовать все инструменты, чтобы помочь Украине в ее борьбе, включая сохранение санкций и работу по разблокированию стоимости активов России.

«Успешная Украина продемонстрирует решимость Соединенных Штатов и наших партнеров оградить демократию от авторитарной агрессии, защитить глобальную экономику и укрепить нашу коллективную национальную безопасность», - резюмировала Еллен.

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