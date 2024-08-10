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Получил приговор мужчина, который в Броварах бросил гранату в полицейского

09:57, 10 августа 2024
Мужчина приговорен к 9 годам и 2 месяцам лишения свободы.
Получил приговор мужчина, который в Броварах бросил гранату в полицейского
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Броварской горрайонный суд вынес приговор жителю Киевщины, бросившему гранату в полицейского в Броварах.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 11 мая в центре Броваров на Киевщине взорвали гранату. В Нацполиции рассказали, что в сторону полицейского бросили гранату во время задержания правонарушителя.

Так, патрульные получили вызов по поводу хулиганских действий неизвестного. Когда прибыли по указанному адресу, мужчина бросился бежать. Полицейский начал его преследовать, и тогда мужчина бросил гранату в сторону правоохранителя.

В результате взрыва был ранен и полицейский, и правонарушитель. 37-летний правоохранитель, в частности, имел ранение ног и левой руки. Как отметили в полиции, он до сих пор находится на лечении

Ранение левой ноги и обеих рук получил и 37-летний правонарушитель.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Согласно приговору Броварского горрайонного суда, мужчина приговорен к 9 годам и 2 месяцам лишения свободы.

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