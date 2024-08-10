Біткоїн відновлюється і закріплюється на $60 500

Обсяг ліквідацій на крипторинку перевищив $222 млн.

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Курс біткоїна коливається навколо $60,500, згідно з даними CoinMarketCap. Раніше ціна першої криптовалюти піднялася вище $62,500, але на момент написання новини знизилася до $60,500.

Деякі інші криптовалюти також показали зростання. Наприклад, ціна на Ethereum (ETH) коливається в межає $2,600, а Binance Coin (BNB) піднявся до $510.

На тлі зростання цін на криптоактиви обсяг ліквідацій за ф'ючерсними контрактами значно збільшився, перевищивши $222 млн за добу, згідно з даними CoinGlass. Біткоїн відновився приблизно на 25% після падіння до $49,800 і продовжує рух у напрямку повернення до свого попереднього каналу та зони накопичення.

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